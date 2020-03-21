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بكركي تعلّق قداديس الآحاد والأعياد

March 21, 2020

صدر عن أمانة سر البطريركية المارونية في بكركي، بيانٌ جاء فيه: “يعلق مؤقتا قداس الساعة 10,00 صباحا في كنيسة الكرسي البطريركي أيام الآحاد والاعياد، ابتداء من يوم الأحد 22 آذار 2020، وذلك التزاما ببيان رؤساء الكنائس وبقرار الحكومة اللبنانية”.

وأضاف البيان، “تواصل جماعة الكرسي البطريركي تلاوة صلاة المسبحة الوردية الساعة 5,30 مساء وتستمر وسائل التواصل الاجتماعي بنقلها”.




وختم البيان، “صلوا معنا من منازلكم وأماكن تواجدكم، كي يتحنن الله علينا وعلى البشرية جمعاء، ويرحمنا وينجينا من وباء الكورونا ويشفي المصابين به”.

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