مستشفى المظلوم في طرابلس: نحضّر لتجهيز طابق للمصابين

أعلنت إدارة مستشفى المظلوم الجديدة بطرابلس، في بيان، تخصيص منطقة خاصة في المستشفى لطوارىء كورونا، والتحضير لتجهيز طابق خاص لاستقبال المصابين بالفيروس.

واستهلت الادارة بيانها بالقول: “إنطلاقا من مسؤوليتنا الطبية والأخلاقية، والتزاما منا بأداء واجباتنا في هذه الظروف القاسية، فإننا ونزولا عند قرار وزارة الصحة العامة واللجنة المنبثقة عن نقابة المختبرات لملاحقة أزمة كورونا، قررنا الإلتزام بتعرفة وزارة الصحة لفحص كورونا والبالغ 150 ألف ليرة لبنانية”.









أضافت: “تؤكد إدارة المستشفى ومنذ بداية إجراء الفحص في مختبرها الإلتزام بكل معايير السلامة والجودة التي تحفظ سلامة الموظف والمريض والبيئة المحيطة، وليومنا هذا تم تشخيص 5 حالات في منطقة الشمال من خلال مختبرنا”.

وتابعت: “لقد بادرنا إلى تجهيز منطقة خاصة لطوارى كورونا منفصلة عن الطوارىء العادية، وخلال مدة وجيزة يكون لدينا طابق مجهز لإستقبال مرضى كورونا. وهذه الظروف تتطلب من جميع المعنيين التكاتف والتكامل، تحت مظلة وزارة الصحة العامة لمواجهة هذا الخطر، ونتمنى زوال هذه المحنة عن وطننا والعالم أجمع”