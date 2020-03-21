طبيب بريطاني يحذر من أن البلاد يمكن أن تواجه تفشيا لـ”كورونا” أسوأ من إيطاليا

حذر طبيب بريطاني بارز اليوم السبت من أن بريطانيا يمكن أن تواجه تفشيا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) بشكل أسوأ من إيطاليا وذلك بالنظر إلى كيفية عمل النظام الصحي للبلاد.

وقال الطبيب، الذي رفض الكشف عن هويته ويعمل بقسم الطوارىء بأحد المستشفيات ، في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية إن النظام الصحي الذي تشرف عليه الدولة في بريطانيا قد يتعرض “لشلل تام” نتيجة الطلب المتزايد.









وسجلت بريطانيا 177 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا حتي مساء أمس الجمعة، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 3983 حالة.

ويقول خبراء في القطاع الصحي الحكومي أن عشرات الآلاف من البريطانيين مصابون على الأرجح بالفيروس.

وتواجه إيطاليا أكبر موجة تفشي للوباء في العالم، حيث سجلت البلاد أكثر من 4000 حالة وفاة.

وأضاف الطبيب البريطاني “إننى على دراية بالنظام الصحي الإيطالي، وأعتقد أنهم أكثر منا تقدما في امتلاكهم بعض الوسائل مثل الموارد وأسرة العناية المركزة التي كانت متوفرة لديهم قبل حدوث ذلك”.

وتسعى الحكومة البريطانية للحصول على الآلاف من أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبسؤاله عما إذا كان النظام الصحي البريطاني لديه موارد كافية، قال الطبيب: “فيما يتعلق بما نتوقعه، فإن الحقيقة الصادقة هي لا. إن “هيئة الخدمات الصحية الوطنية” غير مهيأة حاليًا لتوفير جهاز التنفس الاصطناعي لعدد كبير من الأشخاص .