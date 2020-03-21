جنبلاط: أطالب باعلان حالة الطوارئ ومنع الناس من التجول

كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”: “يبدو ووفق المعلومات ان المرض يتفشى بشكل سريع وقد سجل حتى الان اليوم 24 حالة جديدة نتيجة عدم تقيد الناس بالبقاء في منازلهم. انني أطالب بإعلان حالة الطوارئ كما فعلت كل الدول ومنع الناس بأي ثمن من التجول وإلا تفقد السيطرة التي حتى الان كانت مقبولة”.

وأضاف “من جهة ثانية فهذا الوباء قاتل لا يرحم وإذا أتت الساعة فان اهم شيء الدفن في حفرة تحت الأرض والتأكد بان الجثة معزولة تماما. من التراب والى التراب نعود. وضرورة إيجاد أماكن للدفن في المشاعات بعيدا عن القرى. نحن في بداية طريق الجلجلة وقد تطول إلى اكثر من سنة. الروح خالدة الجسد لا شيء”.