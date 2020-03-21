نداء من الحريري: أستحلفكم بالله العظيم ان تلتزموا البيوت

وجه الرئيس سعد الحريري نداء الى “كل الأهل والاحبة آباء وامهات وشباناً وشابات وفتياناً وفتيات في كل لبنان”، جاء فيه:

“وباء الكورونا عدو غدار يتسلل الى العائلات من نوافذ الاختلاط وعدم التزام الارشادات الصحية، أستحلفكم بالله العظيم ان تلتزموا البيوت وان تتعاملوا مع الحجر المنزلي باعتباره خط الأمان الوحيد والدواء الذي لا بد منه.









الفحوصات الطبية تكشف كل اليوم عن موجة جديدة من المصابين وهذا يعني ان خطر الوباء يتوسع من منطقة الى أخرى ما يستدعي تدابير صارمة توقف الاستهتار الجاري لدى كثيرين وتضع حداً للخروج على قرار التعبئة العامة.

المسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية بالدولة المعنية بتحديد الخطوات العلمية لمواجهة الوباء وبين المواطنين المطالبين بحماية انفسهم والتوقف عن المغامرة بسلامة الآخرين.

المناسبة تدعونا الى تضافر كل الجهود ودعم الفرق الطبية المسؤولة عن سلامة الناس وفي المقدمة الفريق الطبي والتمريضي في مستشفى رفيق الحريري وفرق الصليب الاحمر اللبناني المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية.”