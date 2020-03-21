الشرطة البريطانية تجد “صيداً ثميناً”.. ضبطت عصابة لسرقة ورق التواليت ومطهر الأيدي!!

قالت الشرطة البريطانية، السبت 21 مارس/آذار 2020، إنها عثرت على كمية من ورق التواليت ومنتجات غسل الأيدي في سيارة مسروقة، وذلك في ظل نقص شديد في هذه المنتجات بسبب تفشي فيروس كورونا.

إذ ألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال في وقت متأخر، الجمعة 20 مارس/آذار، ووجهت لهم تهمة نهب العشرات من عبوات ورق التواليت ومطهر الأيدي وهي سلع أصبحت صعبة المنال مع تهافت البريطانيين على تخزينها. كما وجهت للصوص أيضاً تهمة سرقة سيارة.









بينما قالت مجموعة دعم عمليات الشرطة في مقاطعة إسكس شمال شرقي لندن على تويتر “يشعر ضباط الشرطة دائماً بسرور بالغ عند ضبط أي لصوص.. لكننا لم نتوقع قط أن نجد هذا الصيد الثمين المسروق”.

كما انتابت حالة من الذعر البريطانيين بعد قرار السلطات إغلاق المقاهي والحانات ودور السينما وغيرها من مراكز التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

إذ شوهد المتسوقون يشكلون خطاً طويلاً خارج سوبر ماركت تيسكو في لندن صباح يوم الجمعة، حيث دفعت جائحة الفيروس التاجي إلى ذعر المستهلكين فراحوا يفرغون رفوف المتاجر في جميع أنحاء العالم.

إغلاق جميع مراكز التجمعات والترفيه في بريطانيا

إذ أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة 20 مارس/آذار، بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما والمراكز الرياضية بإغلاق أبوابها في مسعى لكبح تفشي فيروس كورونا.

أضاف جونسون أنه يتفهم مدى صعوبة انتزاع الحق الأصيل للشعب البريطاني في الذهاب إلى الحانات، لكن من الضروري للغاية إبطاء وتيرة انتشار الفيروس. وقال “أقر بأن ما نقوم به استثنائي. ننتزع الحق الأصيل للشعب البريطاني الحر في الذهاب للحانات وأدرك كيف يشعر الناس حيال ذلك.. إنه أمر مزعج للغاية”.

فقد رصدت بريطانيا حتى الآن أكثر من 4 آلاف حالة مؤكدة بالفيروس بعد إجراء فحوص على 66976، لكن المسؤولين يقولون إن الفيروس ينتشر بوتيرة عالية في العاصمة لأسباب منها عدم إطاعة الناس لنصيحة الحكومة والبقاء في العزل. ولقي 177 شخصاً حتفهم بسبب الفيروس حتى الآن في البلاد.

قال جونسون إن أوامر صدرت بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح والملاهي الليلية ودور السينما والمراكز الرياضية والترفيهية في أنحاء البلاد اعتباراً من مساء اليوم الجمعة ولأجل غير مسمى، للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال جونسون للصحفيين في داونينغ ستريت “نطالب المقاهي والحانات والمطاعم بإغلاق أبوابها الليلة في أسرع وقت ممكن وألا تُفتح غداً. وأضاف “ولكن للتوضيح يمكنهم الاستمرار في توفير خدمات التوصيل للمنازل”.