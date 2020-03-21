مرحلة الإنتشار بدأت… عدد مصابي كورونا يرتفع إلى 206!

أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا جاء فيه: “عطفا على البيان السابق وبعد ورود نتائج مخبرية من قبل المستشفيات الخاصة الجديدة التي انضمت حديثا الى لائحة مختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة، والتي لم تكن قد أرسلت نتائجها عند صدور البيان، بلغ المجموع النهائي للحالات المثبتة لتاريخ 21/3/2020، 206 حالات.

كما وردت ايضا خلال الفترة الاخيرة 24 حالة جديدة من مختبرات خاصة خارج المختبرات الجامعية المعتمدة، ستتم اعادة التأكد من نتائجها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. إن هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الإنتشار، وعليه تشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية”.









إلى ذلك، غرّد وزير الصحة حمد حسن عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “العتب على قد المحبّة، عندما طاش الثناء على خطة الإحتواء انزلقنا إلى الإنتشار وتسجيل 81 حالة خلال 48 ساعة”.