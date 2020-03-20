الجميّل: لفرض منع تجول حقيقي إلّا في حالات الإستثناء

قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مؤتمر صحافي ان البقاء في المنزل امر اساسي للقضاء على كورونا وربح هذه المعركة، مشددا على انه :”اذا لم نلتزم بالحجر الصحي فالازمة ستطول وسنسبب بوفاة عدد اكبر من الناس”، وقال ان الوقت ليس للمناكفات السياسية التي لا فائدة منها.

ودعا الجميل وزارة الداخلية للتشدد في تطبيق قرارات مجلس الوزراء خصوصا منع التجول لاسيما في مخيمات السوريين والفلسطينيين “لأن الفيروس لا يميز بين المقيمين في لبنان”.









وقدّم توصية لوزارة الصحة، بتخصيص مستشفيات ميدانية في كل اقضية او على الاقل في كل محافظة لاجراء الفحوصات.

وأوصى باعفاءات ضريبية على المواد المعقمة واعفاء سائقي الباصات وسيارات الاجرة من رسوم الميكانيك واعفاء المكلفين من سداد الtva في الفصل الاول من 2020″.

وطلب من وزارة الاتصالات “تخفيض كلفة الانترنت من قبل أوجيرو وشركات الخليوي بنسبة 50% لتمكين الطلاب والموظفين العمل من المنزل”.