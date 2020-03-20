الأردن يفرض حظر التجوال في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من صباح السبت لمكافحة كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الاردنية أمجد العضايلة، حظر تنقل الأشخاص في المملكة اعتبارا من صباح يوم غد السبت وحتى إشعار آخر.

وأضاف: “يعاقب من يخالف أحكام قانون الدفاع بالسجن لمدة لا تقل عن سنة”، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).









وتابع العضايلة: “يتسثنى من الحظر الجهات المحددة من قبل وزير الدفاع”.

كما أعلن إغلاق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية وفق آلية ستعلن في حينه.

وسجل الأردن 56 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الخميس .

واتخذ الأردن حزمة من الإجراءات للتصدي لانتشار فيروس كورونا، من بينها نشر القوات المسلحة على مداخل ومخارج المحافظات وتعطيل جميع المؤسسات، وحظر مغادرة المنازل.