روحاني يتوقع إصابة نحو 70 بالمئة من الإيرانيين بكورونا

توقع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، أن يصاب جرّاء فيروس “كورونا” نحو 60 إلى 70 بالمئة من المواطنين.









وقال روحاني، خلال اجتماع عقده مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إنه طلب من وزير الداخلية حصر الأماكن المزدحمة في المحافظات المستهدفة، ويتم على أساسها الإيعاز بإغلاق الأسواق والمجمعات التسويقية والمراكز التجارية، إلى الثالث من نيسان/ أبريل القادم.

اللافت أن جميع وكالات الأنباء الرسمية وغير الرسمية في إيران لم تتطرق إلى نسبة الإصابات المتوقعة التي أشار إليها روحاني، بيد أن ناشطين وثقوا التصريح بتسجيل فيديو من التلفزيون الرسمي خلال حديث الرئيس.

وكانت الصحة الإيرانية قالت إن 50 شخصا يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، فيما يتوفى شخص كل عشرة دقائق.

وحتى صباح الجمعة، سجلت الحكومة الإيرانية وفاة 1284 شخصا، من أصل 18407 حالات إصابة مدونة.