نجوى كرم تطلق العدّ التنازلي لبرنامج ⁦‪#TheVoiceSenior

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‏بإطلالة بيضاء رائعة، إجتاحت صورٌ جديدة الحسابات الرسمية لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، معلنةً إنطلاق عرض البرنامج الجديد “ذا فويس سينيور” في نسخته الأولى على شاشة mbc.

‏الصور كانت قد أُخذت لشمس الأغنية أثناء تصوير الإعلان الرسمي للبرنامج، حيث نشرتها وإتخذتها كغلاف جديد لحساباتها على مواقع التواصل، وكتبت مع الصور قائلة: “كونو مستعدّين لـ ⁦‪#MBCTheVoiceSenior‬⁩ الذي سينطلق يوم 21 مارس على شاشة mbc “.

‏أي أنّ أُولى حلقات البرنامج ستكون يوم السبت القادم 21 مارس، وتجدر الإشارة أن البرنامج هو الأول من نوعه في العالم العربي، إذ خُصِّص لأصوات كبار السن، وتَشغل شمس الأغنية فيه منصب أحد أعضاء لجنة التحكيم، بالإضافة إلى كلٍّ من الفنانين: سميرة سعيد، هاني شاكر وملحم زين.