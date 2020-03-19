بالتفاصيل- الفاخوري عائد إلى أميركا.. فماذا كشفت السيناتور جين شاهين؟

بعد إصدار المحكمة العسكرية في لبنان حكما قضى بكف التعقبات عن الموقوف عامر الفاخوري، في قضية خطف مواطنين لبنانيين واعتقالهم وتعذيبهم داخل سجن الخيام، أشارت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، زوجة المحامي اللبناني والناشط السياسي بيل شاهين، والتي عملت فترة على إطلاق سراحه، إلى أنه في طريق العودة وكانت تحدّثت معه هاتفيا بعد وقت قصير من الإفراج عنه.

وجاء في بيان نشرته عبر حسابها على “تويتر”، أنها عملت “بشكل وثيق مع محامي عامر فاخوري ومسؤولي الإدارة والدبلوماسيين لتحريره”.









وقالت: “أنا سعيدة للغاية لأن عامر سيعود أخيرًا إلى المنزل وسيُعاد شمله مع عائلته. لا يجب أن تمر أي عائلة بما مررت به عائلته. صحته في حالة حرجة والآن من المهم ان يتلقى العلاج المناسب”.

وأكّدت أنها “دعمت منذ فترة طويلة العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة ولبنان”، آملة أن تكون هذه خطوة أولى لإصلاح العلاقات.

وقالت: “لقد كان تأمين الإفراج عن عامر جهدًا جماعيًا”، وشكرت “محامية فاخوري، والسفير أوبراين وموظفيه في مجلس الأمن القومي، ولا سيما فيرجينيا بوني وغيرهم ممن لا يمكن تسميتهم، السفير ريتشارد، السفيرة شيا وفريقها، السكرتير إسبر، الجنرال ميلي، السناتور كروز وموظفيه، بومبيو والرئيس ترامب. ”

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