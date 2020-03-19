أفيخاي أدرعي يشيد ببرامج ترفيهية في لبنان وهشام حداد يرد

أشاد المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي،​ ببرنامج “​منا وجر​” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني ​بيار رباط​، وبرنامج “​لهون وبس​” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني ​هشام حداد​، باعتبار أنهما أبديا مسؤولية كبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا في لبنان.

وعبر صفحته الخاصة على موقع “تويتر” كتب أدرعي: “جزء من البرامج الترفيهية في لبنان أبدت مسؤولية كبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا الي وصل البلاد. مثل منا وجر، و لهون وبس، الي استغنوا عن عامل الجمهور لأول مرة، حفاظًا على سلامة المشاهدين. يا ريت نصرالله يفهم إنه سلامة اللبنانيين أهم من مصالحه الشخصية! خليك بالبيت”.









من جانبه، ردّ الإعلامي ​هشام حداد على تغريدة أدرعي قائلاً له: “بركي منستضيفك بالحلقة الجايي، ومن حطك محل جربوع عالطاولة ومنعملك سفقة قرن مباشرة عالهوا… وبلا جمهور ما تعتل هم”.

وكان أفيخاي أدرعي قد تعرض مؤخرا لهجوم كبيرا من عشرات النشطاء العرب، بعد استعانته بـ”حديث نبوي” للتحذير من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).