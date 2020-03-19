رسالة من معلمة وأم من طرابلس إلى وزير التربية: العلم عن بُعد مش نافع!

خاص – بيروت أوبزرفر

وجّهت، السيدة خديجة عبد الفتاح، معلمة وأم من مدينة طرابلس، رسالة إلى وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بخصوص التعليم عن بُعد في ظل الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا جاء فيها:









“عفواً معاليك، الواقع مريرٌ جداً فلتكن رحيماً على آباءٍ يدركون مدى أهمية الهاتف او الحاسوب لأبنائهم ولا يمكنهم اقتنائه.

عفواً معاليك، لم يتسن لك التمتع بالخلوة الدراسية بالصف لان البيوت ليست بأجمعها أماكن يستطيع التلميذ الدرس فيها.

عفواً معاليك زيادة الشرخ الاقتصادي سيدمر جيلاً حالماً بالدراسة.

عفواً معاليك، استقراء المشاعر الاجتماعية من نواة الأسس التعليمية.

فاستكمال رسالة الأنبياء لا تكون الا بالرحمة.”