“حفلة نتفلكس” خدمة جديدة تتيح لك مشاهدة الأفلام والمسلسلات مع أصدقائك وأنت في الحجر الصحي

لا شكَّ أن مشاهدة أفلام ومسلسلات نتفلكس أثناء الحجر الصحي أمرٌ ممتع في البداية، لكن بما أننا مخلوقات اجتماعية فلن يكون هذا الأمر ممتعاً على المدى الطويل، لذلك ننصحك بالتعرف إلى خدمة Netflix Party، التي تتيح لك مشاهدة كافة العروض مع أشخاصٍ آخرين وكل واحد منكم جالس في منزله.

إذ تستخدم خدمة Netflix Party مُتصفّح جوجل كروم من أجل السماح لأشخاص مُتعدّدين من حول العالم بمشاهدة Netflix معاً.









ولكن كيف تستطيع العثور على Netflix Party في المتجر الإلكتروني لجوجل كروم؟ وهل تعمل الخدمة مع تطبيقي واتساب وماسنجر؟ لهذا سوف نجيب عن كافة أسئلتك المُتعلّقة بالخدمة وفق موقع Decider.

ما هي إضافة Netflix Party في مُتصفّح جوجل كروم؟

بمجرد مزامنة هذه الخدمة مع حساب Netflix الخاص بالمستخدم، يصبح بإمكان العديد من الناس مشاهدة Netflix معاً في وقتٍ واحد.

لذا فإنّ بإمكانك أن تحظى بحياةٍ اجتماعية في حال كُنت معزولاً ذاتياً أو خاضعاً للحجر الصحي.

ورغم أنّ الخدمة مجانية تماماً في حال كُنت تمتلك حساب Netflix، فإنها تأتي مشروطة.

إذ تتوافر الخدمة حالياً في شكل إضافة على مُتصفّح جوجل كروم، ولا تسمح سوى بالمراسلة النصية.

وهذا يعني أنّ الخدمة لن تُناسب من يرغبون في إجراء محادثة فيديو مع أصدقائهم أثناء مشاهدة Netflix في العزل.

أما خدمات Scener وKast فتسمح بإجراء محادثات الفيديو أثناء البث. ولا تقتصر خدمة Kast على بث عروض Netflix فقط.

كيف يُمكنك تنزيل Netflix Party؟ وكيف تستطيع الوصول إلى متجر جوجل كروم الإلكتروني؟

تستطيع استخدام Netflix Party فقط من خلال مُتصفّح ويب، لأنّ الإضافة مُتاحة فقط على جوجل كروم.

تأكد من تثبيت مُتصفّح جوجل كروم على جهازك، ثم توجَّه إلى صفحة إضافة Netflix Party. اختر الإضافة، وبهذا تقطع نصف الطريق في اتجاه مشاهدة البث مع أصدقائك.

هل بإمكانك استخدام Netflix Party مع واتساب؟

لا تستطيع للأسف. إذ يُمكنك استخدام Netflix Party مع جوجل كروم فقط، وليس واتساب.

واعتقدنا أنّك ربما تكون مهتماً بتوافق هاتين الخدمتين معاً، لأنّ Netflix Party يُوفّر المراسلة النصية فقط.

في حين أنّ استخدام Netflix Party مع خدمات الفيديو والصوت الخاصة بواتساب ربما يُساعدك في رؤية أصدقائك فعلياً أثناء مشاهدة مسلسل Friends مثلاً.

ولحسن الحظ، فهناك حل لهذه المُعضلة دون الحاجة إلى الهاتف.

إذ تسمح خدمات أخرى مثل Scener وKast للمستخدمين بمشاركة البث أثناء إجراء محادثة فيديو مع أصدقائهم.

هل بإمكانك استخدام Netflix Party مع ماسنجر؟

الإجابة هي لا أيضاً. لأنّ خدمة Netflix Party متوافرةٌ من خلال مُتصفّح جوجل كروم فقط.

كيف يُمكن تثبيت إضافة Netflix Party واستخدامها؟

يجب أن تتأكّد من تثبيت مُتصفّح جوجل كروم، قبل البدء في تنزيل الإضافة من متجر كروم.

وبمجرد تنزيل الإضافة ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية لخدمة Netflix Party، التي ستطلب منك إدخال بيانات تسجيل الدخول إلى Netflix. افعل ذلك، وستدخل العالم الجديد على الفور.

ولتبدأ “حفلة Netflix” اختر العرض أو الفيلم الذي ترغب في مشاهدته مع أصدقائك.

ثم اختر إضافة Netflix Party في الجانب الأيمن العلوي من قسم الإضافات. وعند اختيار Start the Party ستحصل على رابط تستطيع إرساله لأيّ عددٍ تُريده من الأصدقاء.

ولكن انتبه، يجب على أي شخصٍ مدعو أن يُنزّل إضافة Netflix Party على مُتصفّحه، وأن يمتلك حساب Netflix خاصاً به. وبعدها يُمكنك الاستمتاع بالمشاهدة.

هل خدمة Netflix Party هي الإضافة الوحيدة التي تسمح لك بمشاهدة Netflix مع أصدقائك؟

لا، وهي ليست أفضل خدمة موجودة، إذ إنّ الخدمة الأفضل هي Scener، وهي عبارةٌ عن إضافةٍ على متصفح جوجل كروم تسمح لك ببث العروض والأفلام مع أصدقائك أثناء إجراء محادثات الفيديو معهم.

وماذا إذا كُنت تحب Netflix، ولكنّها ليست خدمة البث المُفضلة لديك؟ حينها تستطيع الاعتماد على خدمة Kast. وكانت تُعرف أول الأمر باسم Rabbit، إذ تسمح للمستخدمين ببث كل شيء -مثل Hulu وAmazon Prime Video وDisney+ وHBO وYoutube وألعاب الفيديو.