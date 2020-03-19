فهمي: حجر 13 عنصراً من “قوى الامن” في منازلهم بسبب كورونا

اكد وزير الداخلية محمد فهمي اننا “ننفذ الاجراءات من أجل السلامة العامة وسلامة المواطنين والبعض يستهتر بالوقاية من فيروس كورونا ولا يجوز أن يتسبب أي شخص بالأذى لمحيطه و”يعمل نكاية”.

وأكد في حديث الى الـ”ال بي سي” انه “يتم تنفيذ اجراءات التعبئة العامة وهناك تنسيق تام بين القوى الامنية كافة والبلديات وأجهزة المؤسسات العامة”.









وتابع: “نلتزم بالإجراءات كافة التي من الواجب اتباعها من أجل حماية العناصر الأمنية ويتم التعامل مع كل سجين بالطريقة ذاتها التي يُعامل فيها مع العناصر الأمنية”.

وشدد فهمي على ان “ما نشر عن إصابة عنصر قوى أمن بفيروس كورونا صحيح وتم تنفيذ الاجراءات كافة التي عُممت علينا وتم حجر 13 شخصًا في منازلهم”.