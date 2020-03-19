البريميرليغ أكثر المتضررين.. خسائر فادحة بالمليارات للدوريات الكبرى بسبب توقف النشاط

رغم أن الشبح الأكبر الذي يواجه العالم حالياً هو فيروس “كورونا المستجد” الخطير، الذي ألقى بظلاله على كرة القدم والدوريات والمسابقات الأوروبية الكبيرة، فإن هناك شبحاً آخر يهدد تلك الصناعة وهذه الدوريات وهو خسارة مليارات اليوروهات، بسبب توقف النشاط والمصير المجهول الذي يواجهها بعد القرارات الأخيرة لمواجهة تفشي “كورونا”.

وتوقفت الدوريات الأوروبية الكبرى تباعاً عقب تفشي الفيروس في أوروبا خلال الأسابيع الماضية، وكان أولها الدوري الإيطالي الذي اكتُشف به أكثر من حالة إصابة بـ”كورونا” في صفوف أنديته. وعقب ذلك توقَّف الدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الفرنسي، وكان البريميرليغ آخر الملتحقين بسلسلة تعليق الدوريات الأوروبية الكبرى.









وتواجه الدوريات المعلَّقة وكذلك أنديتها أزمة مادية كبيرة بسبب توقف النشاط، وكذلك سيتأزم الموقف بشكل كبير في حالة إلغاء تلك الدوريات وعدم اكتمالها، حيث أثبتت ذلك دراسة أُجريت عن الخسائر المادية التي ستعانيها الدوريات الأوروبية الكبرى في حالة عدم اكتمال موسم 2019-2020.

ونشرت صحيفة The Sun البريطانية نقلاً عن شركة “كيه بي إم جي” المتخصصة في المراجعة المالية، تقريراً عن تلك الخسائر المادية، وما هي الدوريات الأكثر تضرراً، وأفاد التقرير بأن خسائر الدوريات الخمسة الكبرى مجتمعةً ستتراوح بين 3.5 و4 مليارات يورو.

وأوضح التقرير أن الدوري الإنجليزي “البريميرليغ” سيكون من أكبر المتضررين، حيث سيتكبد خسائر مادية تتراوح بين 1.15 و1.25 مليار يورو، وجاء الدوري الفرنسي في المرتبة الثانية، حيث ستقدَّر خسائره بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن خسائر الدوريات ستتسبب فيها عدة عناصر، أهمها عقود البث التلفزيوني، ثم عقود الرعاية، وكذلك عوائد بيع تذاكر المباريات، وهو ما يضع تلك الدوريات في أزمة مالية كبيرة وطاحنة تهدد الجميع.

يُذكر أن هناك 501 مباراة متبقية من عمر موسم 2019-2020 في الدوريات الخمسة الكبرى مجتمعةً، ولم يُعرف حتى هذه اللحظة ما إذا كانت ستُستكمل تلك الدوريات أم لا في الفترة القادمة.