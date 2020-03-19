أنباء حول التوصل إلى تسوية مع والد قتيل منزل نانسي عجرم بعد عزل محاميته

أعلن والد محمد الموسى، قتيل فيلا “نانسي عجرم”، عزل المحامية رهاب بيطار عن قضية نجله دون كشف الأسباب.

وقال والد محمد الموسى، في فيديو نشره على “تويتر”: “تم عزل الدكتورة رهاب بيطار، كمحامية عن المرحوم محمد، ولها جزيل الشكر”.









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تطورات خطيرة بقضية #محمد_الموسى

عبر تصريح مرئي على اليوتيوب لوالد المغدور بقناة ( دماغ عالية )

صرح قائلاً :

لقد تم عزل المحامية رهاب بيطار من قضية المغدور وقد بلغت شخصياً بالقرار بتاريخ 16/3/2020 #وماذا_بعد

إلى أين أنتم ماضون pic.twitter.com/BM5pDWePFY — عبد الرحمَن العَايد (@AbuQusaiy) March 16, 2020

من جانبها، نشرت الدكتورة رهاب بيطار، عبر فيسبوك، آية قرآنية: “قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب”، في ما يبدو أنه رد على قرار والد محمد الموسى.

وأثار قرار والد الموسى صدمة بين المتابعين، خاصة وأنه جاء في المراحل الأخيرة من القضية، ما أثار تساؤلات لدى الجمهور، مشيرين إلى أن هناك محاولات لإنهاء القضية بعيدا من المحامية التي أعلنت أمام الجميع أنها ستصمد حتى تنال أسرة القتيل حقها القانوني.

وتعرض والد القتيل لانتقادات واتهامات بأنه وافق على التسوية بعيدا عن المحامية التي أثارت الحادثة أمام الإعلام بكل تفاصيلها ولم تبخل على الجمهور بمعلومة واحدة.

كما وجه متابعون تساؤلا للمحامية رهاب بيطار حول سبب إنهاء مهمتها في القضية، وطلبوا منها أن تكشف الحقيقة بكل شفافية.