الحريري يتحدَّث عن “أمر القيادة والتوجيه لمواجهة “كورونا”.. وعلينا التنفيذ!

لفت رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى أنه “يكفي أن يصف مدير منظمة الصحة العالمية فيروس الكورونا بأنه عدو البشرية كي تتضافر كل الجهود والإمكانات لوقف إنتشاره والتزام الشروط الصحية للمواجهة وأولها الحجر المنزلي”.

وشدد الحريري في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” على أن “أهل السياسة والسلطة والأمن والأحزاب والإعلام والإقتصاد والتربية وسائر القطاعات هم جنود في المعركة”.









وأكد أن “القيادة لأصحاب العلم والإختصاص، أطباء وعلماء وباحثين وممرضين وممرضات، لهم الأمرة والتوجيه والقرار وعلينا التنفيذ كباراً وصغاراً”.