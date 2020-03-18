وزارة الاتصالات: إدراج المواقع الالكترونية للتعليم عن بعد على قائمة بيضاء

صدر عن وزارة الاتصالات البيان الآتي: “نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، ومواكبة للجهود التي تبذلها رئاسة الحكومة ووزارة الصحة العامة والجهات المعنية لرفع مستوى الحذر والتنبيه لمخاطر انتشار هذا الفيروس، ان وزارة الاتصالات سوف تقدم التسهيلات التالية لمستخدمي شبكات الهواتف الخليوية (ALFA و TOUCH): إفساحا للمجال أمام المؤسسات التربوية تسيير عملها وتأمين الدراسة عن بعد بسبب اقفال المدارس والجامعات، وتبعا للاجراءات التي تتطلب الحد من التجول والالتزام بالمنازل حفاظا على سلامة التلاميذ، ستقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بإدراج المواقع الالكترونية التعليمية والتربوية التي تستخدم في لبنان للتعليم عن بعد على قائمة بيضاء، بحيث ألا يتم خصم البيانات المستهلكة عبر هذه المواقع المحددة من وزارة التربية والتعليم العالي من باقات بيانات مشتركي الخليويه واوجيرو. كما يرجى من المؤسسات التربوية مراجعة وزارة التربية والتعليم العالي للتصريح عن مواقعهم الالكترونية”.







