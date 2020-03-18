هل تفتقدون مشروبات ستاربكس في الحجر المنزلي؟ إليكم طريقة تحضيرها

بعد أن فُرض الحجر الصحي على كثير من دول العالم، بات من غير المستبعد أن يصل هذا الحجر إلى الدول العربية، وسيتضمن الحجر إغلاق المطاعم والكافيهات، من بينها بكل تأكيد محلات ستاربكس.

طريقة تحضير مشروبات ستاربكس في المنزل

سنقدم لكم اليوم طريقة تحضير أكثر مشروبات ستاربكس شعبية، بإمكانكم تحضيرها في المنزل، بشرط أن تتوفر لديكم آلة لصنع الإسبريسو.









مكونات كافيه لاتيه

كأس حليب

كأس صغيرة إسبريسو

منكّه فانيلا أو كراميل أو بندق

طريقة تحضير كافيه لاتيه

بداية نقوم بصنع كأس صغيرة إسبريسو عبر الآلة المخصصة لها، في حال كانت تحتوي على أنبوب تسخين عبر البخار قم بتسخين الحليب من خلاله، وفي حال لم يكن متوفراً بالإمكان تسخين الحليب على النار.

قم بوضع الإسبريسو في الكأس المستخدمة، ثم ضع ملعقة صغيرة من المنكّه الذي تفضله، ومن ثم ضع الحليب المغلي.

مكونات الكابتشينو

كأس حليب

كأسان صغيرتان إسبريسو

منكّه فانيلا أو كراميل أو بندق

طريقة تحضير الكابتشينو

لا تختلف طريقة الكابتشينو عن الكافيه لاتيه سوى بكمية الإسبريسو المضاعفة، وبصبّ رغوة الحليب في الكأس.

بإمكانك الحصول على هذه الرغوة عن طريق تسخين الحليب عبر البخار.

مكونات الأميريكانو

ربع كأس كبيرة من الإسبريسو

ثلاثة أرباع كأس كبيرة مياه ساخنة

طريقة تحضير الأميريكانو

الموضوع بسيط جداً، قم بتحضير الإسبريسو وأضف إليها الماء الساخن.

مكونات الإسبريسو فرابتشينو

كأس إسبريسو حجم وسط

نصف كأس حليب

كأسان من الثلج

منكّه فانيليا أو كراميل

كريم شانتيه

طريقة تحضير الإسبريسو فرابتشينو

ضع نصف كأس من الحليب فوقها كأس إسبريسو حجم وسط في خلاط كهربائي، ومن ثم المنكّه الذي تفضله، وأخيراً الثلج.

اتركها على الخلاط مدة دقيقة، ومن ثم ضعها في الكأس وزيّنها بالكريمة.

مكونات آيس لاتيه

كأس صغيرة إسبريسو

نصف كأس حليب

كأس ثلج مكعبات

طريقة تحضير آيس لاتيه

ضع نصف كأس حليب بارد، وأضف فوقها الإسبريسو.

حركهما جداً ثم أضف مكعبات الثلج فوقهما.

مكونات ستروبيري كريمة

نصف كأس كريمة سائلة

ملعقتان منكه الفريز أو مربى الفريز

طريقة تحضير ستروبيري كريمة

ضع الكريمة السائلة في الخلاط الكهربائي، اخلطها مدة دقيقتين حتى تصبح سميكة قليلاً، ثم ضع منكّه الفريز أو المربى فوق الكريمة، واخلطها بشكل بسيط باستخدام ملعقة.