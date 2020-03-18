بسبب “كورونا”… إعطاء موافقات الإستشفاء في الضمان بطريقة جديدة!

صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة رقم 21، تتعلق باعطاء الموافقات على الاستشفاء والاعمال الطبية بطريقة الكترونية، مرفق بجدولة مناوبة رؤساء المكاتب في مركز بيروت، على ان تنجز الموافقات عبر رئيس المكتب يرافقه مصف عدد 2 ومراقب.

نص المذكرة:









“استنادا الى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 اذار 2020، الذي أعلن التعبئة العامة واقفال الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وذلك في اطار الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحيث استثنى من القرار المذكور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية. وحيث تقتضي الضرورة التوفيق بين مصلحة المضمونين الذين يحتاجون الى دخول المستشفيات واقصى تدابير الوقاية. واستنادا الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

اولا: تصدر الموافقات على الاستشفاء وعلى الاعمال الطبية MRI scan ct pet، ct scan بطريقة الكترونية وفقا للالية التالية:

1 – ترسل ادارة المستشفى المتعاقد مع الصندوق طلب الحصول على موافقة مؤخرة على الاستشفاء في الحالات الساخنة او الباردة عبر البريد الالكتروني:

للمستشفيات ضمن نطاق محافظة بيروت [email protected]

للمستشفيات ضمن نطاق محافظة جبل لبنان [email protected]

للمستشفات ضمن نطاق محافظتي الجنوب والنبطية [email protected]

للمستشفيات ضمن نطاق محافظتي الشمال وعكار [email protected]

للمستشفيات ضمن نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل [email protected]

مع اسم المضمون الثلاثي app.hos. subject

2 – يرفق طلب الحصول على الموافقة بالمستندات التالية:

1 – اعلام بدخول مستشفى موقع من الطبيب المعالج وادارة المستشفى يذكر فيها اسم المضمون اسم المريض، رقم المضمون في الصندوق (في حال توفره)

ب – ملف المريض الطبي

ت – تعهد واقرار من المضمون (بان جميع المعلومات التي تقدم بها صحيحة تحت طائلة الملاحقة الجزائية).