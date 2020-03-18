جعجع: يجب الإسراع بتأمين المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” ​سمير جعجع​ أن “التدابير التي اتخذتها الحكومة الأحد الماضي بما يتعلق بفيروس كورونا​ لا بأس بها، لكن على ​وزارة الصحة​ والحكومة بهذه اللحظة بالذات الإسراع بتأمين المعدات و​المستلزمات الطبية​ اللازمة كمثل آلات التنفس الاصطناعي وغيرها تحسباً لأي ازديد بعدد الحالات التي يتوجب معالجتها”.

ولفت إلى أنه “علينا ان نستفيد من كل لحظة في الوقت الحاضر لتجهيز ​المستشفيات الحكومية​ والخاصة من القرض الذي قدمه ​صندوق النقد الدولي​، لكي نستبق الأحداث هذه المرة ولا تسبقنا كما حدث بعد اكتشاف أول إصابة بالكورونا في لبنان”.