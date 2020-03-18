جعجع: يجب الإسراع بتأمين المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “التدابير التي اتخذتها الحكومة الأحد الماضي بما يتعلق بفيروس كورونا لا بأس بها، لكن على وزارة الصحة والحكومة بهذه اللحظة بالذات الإسراع بتأمين المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة كمثل آلات التنفس الاصطناعي وغيرها تحسباً لأي ازديد بعدد الحالات التي يتوجب معالجتها”.
ولفت إلى أنه “علينا ان نستفيد من كل لحظة في الوقت الحاضر لتجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة من القرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي، لكي نستبق الأحداث هذه المرة ولا تسبقنا كما حدث بعد اكتشاف أول إصابة بالكورونا في لبنان”.