تحذيرات من وفاة “الملايين” في إيران بسبب تجاهل الناس لمخاطر فيروس كورونا

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في إيران، الثلاثاء، أن فيروس كورونا الذي هاجم البلاد يمكن أن يقتل “الملايين” إذا استمر الناس في تجاهل نصائح الصحة والسلامة.

وأصدر مراسل التلفزيون الحكومي، وهو أيضاً طبيب، التحذير المؤلم بعد وقت قصير من اقتحام المتظاهرين الشيعة باحات مزارين رئيسيين تم إغلاقهما بسبب الفيروس.









وقد تضررت إيران بشدة من الفيروس، بعد الصين وأيطاليا مباشرة من حيث عدد الحالات والوفيات، وهناك ما يقارب 9 من أصل 10 حالات مؤكدة من الفيروس في الشرق الأوسط تأتي من إيران.

وزاد عدد الوفيات 13 في المئة يوم الثلاثاء في إيران بسبب الفيروس، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور إن الفيروس قتل 135 شخصاً، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 988 حالة وفاة وسط أكثر من 16 ألف حالة مؤكدة.

وعلى الرغم من أن معظم الأشخاص المصابين يعانون من أعراض خفيفة أو معتدلة فقط، ويتعافون في غضون أسابيع، إلا أن الفيروس شديد العدوى من قبل أشخاص ليس لديهم أعراض واضحة، ويكون كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في خطر أعلى.