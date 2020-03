فيروس كورونا: ما التباعد الاجتماعي وكيف نطبقه؟

تواجه جميع حكومات العالم جائحة فيروس كورونا أو كوفيد-19 باستخدام سياسة “التباعد الاجتماعي” -من ضمن سياسات أخرى- كجانب مهم في الخطط المتَّبعة للحد من انتشار الفيروس. ولكن ما هو التباعد الاجتماعي؟ ومن يُقصد به ضمن العائلة الواحدة؟ وكيف تطبقه؟

ممارسات التباعد الاجتماعي هي مجموعة من التغييرات في السلوك يمكن أن تساعد في وقف انتشار العدوى.

غالباً ما تشمل هذه التغييرات الحد من التواصل الاجتماعي والعمل والذهاب إلى المدرسة بين الأفراد الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، بهدف تأخير انتقال العدوى وتقليل حجم تفشي المرض.

بالنسبة للأفراد، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالعدوى عن طريق تقليل معدل التواصل مع الأشخاص الآخرين.

وسيقلل تجنب الأماكن العامة والتجمعات الاجتماعية غير الضرورية، خاصةً الفعاليات التي تضم أعداداً كبيرة من الأشخاص أو الحشود، من احتمال تعرضك لفيروس “كورونا المستجد” وكذلك للأمراض المعدية الأخرى مثل الإنفلونزا.

Social distancing can help slow the spread of #COVID19 in affected communities. This means avoiding crowded places and maintaining distance from others. More prevention tips: https://t.co/bUyobRHpCE. pic.twitter.com/IQjSwRxIzn

— CDC (@CDCgov) March 16, 2020