تحذير “مروع” على التلفزيون الإيراني بشأن كورونا

أصدرت إيران تحذيراً مروعاً بشأن وضع كورونا المستجد في أراضيها، وقالت وفق ما أورده التلفزيون الرسمي إن الفيروس قد يحصد أرواح الملايين في البلاد إذا واصل المواطنون تحركاتهم مخالفين التعليمات الصحية.

وصدر التحذير على لسان صحافي في التلفزيون وهو طبيب أيضاً، بعد ساعات على تحدي شيعة متشددين توجيهات السلطات واقتحامهم باحات مرقدين رئيسيين أغلقا بسبب مخاوف من كورونا المستجد.









واقتحمت حشود غاضبة في وقت متأخر الاثنين، باحات مرقد الإمام علي الرضا في مشهد ومرقد فاطمة المعصومة في قم، اللذان عادة ما يعجان بالمصلين والزائرين على مدار الساعة.

ومن عادات الزيارة، لمس الضريحين وتقبيلهما ما أثار قلق المسؤولين الصحيين، الذين أمروا رجال الدين الشيعة بإغلاقهما، خصوصا أن البلاد تعد بؤرة للوباء في الشرق الأوسط وتواصل السلطات صراعها من أجل السيطرة على الفيروس.

وكان التلفزيون الحكومي قد أعلن في وقت سابق يوم الاثنين إغلاق المرقدين ما أثار المظاهرات.

وتجذب المراقد الإيرانية الشيعة من جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن تساهم في انتشار الفيروس في جميع أنحاء المنطقة. وكانت السعودية قد أغلقت في وقت سابق الحرم المكي للحد من احتمالات انتشار كورونا المستجد.