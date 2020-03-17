المصارف تفتح بعض فروعها غداً بناءً على طلب وزير المال

أفضى الاجتماع الذي عقده وزير المال غازي وزني في مكتبه اليوم مع وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير، إلى “التوافق، بناءً على طلب الوزير وزني، على فتح المصارف لبعض الفروع التابعة لها ابتداءً من يوم غد الأربعاء 18/3/2020 ، وتنظيم دوام العمل والقيام بالإجراءات المطلوبة لتسيير الخدمات المصرفية من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها”، على أن يعلن كل مصرف لائحة الفروع المعنية بالقرار مع استمرار خدمة الـ Call Center وتأمين السيولة عبر مكنات الـ ATM “.

وجاء الاتفاق نتيجة البحث في الشؤون المصرفية بعد إعلان المصارف أمس الإقفال حتى 29 آذار الجاري، وموقف وزني الرافض لذلك والذي جاء بمثابة إخبار إلى النيابة العامة.









وأكّد وفد الجمعية، التزام المصارف بقرار مجلس الوزراء المتعلّق بالتعبئة العامة والمحافظة على صحة الزبائن والموظفين، مع مراعاة قرار عدم التجمّع وتأمين الخدمات المصرفية الأساسية.