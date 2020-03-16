بالفيديو.. “ثورة” في سجن رومية!

يشهد مبنى “ب” في سجن روميه المركزي اعمال شغب إحتجاجا على القرار الصادر بحق العميل عامر الفاخوري وعلى عدم اصدار قانون العفو العام وتخوّفا من انتشار فيروس كورونا بين السجناء، وقد جرت محاولة لتكسير الزنازين.

فمن جديد، شهد سجن رومية أعمال شغب ومحاولة خلع الابواب وهروب السجناء، مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التوصل الاجتماعي تظهر مدى انفلات الوضع داخل السجن في وقت تعمل فيه القوة الامنية على ضبط الوضع.









الناشط الاعلامي في لجنة اهالي الموقوفين في السجون احمد ستيتيه اكد لـ”النهار” ان ما يحصل في سجن رومية هو رد فعل السجناء على اطلاق سراح العميل عامر الفاخوري، والتمييز الحاصل بين السجناء، على قاعدة ناس بسمنة ناس بزيت، وذلك بعد سنوات طويلة على مطالبة السجناء اقرار قانون العفو العام الذي ورد في البيان الوزاري لعدة حكومات من دون ان يتم اتخاذ هذه الخطوة حتى الان، يضاف اليها الوضع المستجد المتعلق بفيروس كورونا وخوف السجناء على حياتهم من تفشي الوباء داخل السجون التي تفتقر الى ادنى معايير الصحة”.

وأبلغ مصدر أمني “النهار” أنه يجري العمل على ضبط الوضع.

ستيتيه أكد ان لجنة اهالي الموقوفين” مع القانون وتحت سقفه، ويجري العمل على تهدئة الوضع كي لا نصل الى ما لا يحمد عقباه، لكن في المقابل يجب ان يتعهد المسؤولين بالاسراع في انجاز ملف العفو والتوقف عن تعطيل دور الوزراء المعنيين من وزير العدل الى وزير الداخلية والصحة، الوضع خطير ولا يحتمل التسويف”.

وقطع اوتوستراد البحصاص في طرابلس للمطالبة بالعفو العام عن الوقوفين داخل السجون اللبنانية.

وقد حضرت قوه كن الجيش اللبناني الى المكان لاعادة فتح الطريق.

وأقفل أهالي الموقوفين مدخل مدينة بعلبك الجنوبي في محلة دورس بالاطارات المشتعلة احتجاجا على قرار اخلاء سبيل المتهم العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري. كذلك عمد شبان على قطع طريق رياق محلة مفرق بريتال باتجاه واحد.

وتوجه مفتي يونين الشيخ عباس زغيب “لكل السلطة اللبنانية ومن خلفها من أحزاب وحركات وتيارات”، قائلاً ” كفى خداعا وكذبا على الناس لانه و بما انكم اطلقتم الفاخوري العميل عليكم ان تخلوا السجون لأنه لا جرم اكبر واعظم من الخيانة للوطن”.