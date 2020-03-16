الممثل إدريس إلبا يعلن إصابته بفيروس كورونا.. ويوجه رسالة

أعلن الممثل إدريس إلبا، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال في مقطع فيديو نشره على تويتر “هذا الصباح أظهرت نتائج اختبار Covid 19 أنني مصاب. أشعر أنني بخير، ليس لدي أي أعراض حتى الآن ولكن تم عزلي منذ أن اكتشفت احتمال تعرضي للفيروس”.









ووجه إلبا رسالة إلى الجمهور قائلا “ابقوا في المنزل وكونوا عمليين. سأبقيكم على اطلاع بكل جديد على حالتي”، مضيفا “لا داعي للذعر”.