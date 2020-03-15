زياد بارود يوضح ماذا تعني التعبئة العامة

أوضح الوزير السابق زياد بارود عبر “تويتر” أنّ “التعبئة العامة هي رفع لمستوى الجهوزية لدى الأجهزة الرسمية وتوسيع دائرة مهامها، وقد تشمل إشراك القطاع الخاص ببعض الأنشطة والمهام لمواجهة حالة إستثنائية، وهي تختلف عن إعلان حالة الطوارئ التي تتطلب قرارا في مجلس الوزراء والتي قد تتضمن تدابير أقسى قد تصل إلى تقييد بعض الحريات”.

#التعبئة_العامة هي رفع لمستوى الجهوزية لدى الأجهزة الرسمية وتوسيع دائرة مهامها، وقد تشمل إشراك القطاع الخاص ببعض الأنشطة والمهام لمواجهة حالة إستثنائية، وهي تختلف عن إعلان حالة الطوارئ التي تتطلب قرارا في مجلس الوزراء والتي قد تتضمن تدابير أقسى قد تصل إلى تقييد بعض الحريات.





— Ziyad Baroud (@ZiyadBaroud) March 15, 2020