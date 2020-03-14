الأمير علي ينشر صورة مع شقيقته الأميرة هيا ويُعلّق

نشر الأمير علي بن الحسين، الخميس، صورة جمعته مع شقيقته الأميرة هيا، على حسابه في تويتر، وعلق قائلا “مع شقيقتي التي أحب، باركك الله”.

With my sister who I love! God bless her pic.twitter.com/0Jp4NEKctD





— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) March 12, 2020

ومن غير الواضح فيما إذا كانت هذه الصورة قديمة أم حديثة، إلا أنها تأتي بعد أيام على حضور الأميرة لجلسة المحكمة في بريطانيا وسط معركة قضائية مع زوجها السابق حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

والأمير علي والأميرة هيا هما نجلا ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء. وكان قد نشر الأمير صورة جمعته مع شقيقته في تموز/ يوليو الماضي.

اليوم مع أختي و قرة عيني هيا بنت الحسين pic.twitter.com/kWRXx1J1M3 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) July 31, 2019

وكانت الأميرة، التي أصبحت في العام 2004 الزوجة السادسة لحاكم دبي، قد أثارت ضجة كبيرة، العام الماضي، عندما فرّت إلى لندن وأخذت معها طفليهما اللذين كانا حينها في الثامنة والـ12 من العمر.

وأطلقت الأميرة الأردنية آلية قضائية غير مسبوقة ضد زوجها، الذي طلّقها بشكل سري وفق قولها، مطلع العام 2019، في يوم الذكرى العشرين لرحيل والدها الملك حسين، وهو توقيت قالت إن اختياره كان متعمدا. وتقدّمت بطلب إلى قاضي الشؤون العائلية في المحكمة العليا في لندن، للحصول على حماية ابنتها من الزواج القسري. وطالبت أيضاً بالحماية من العنف وبحضانة أطفالها.