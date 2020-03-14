السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين بسبب كورونا

اعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله، إن حكومة المملكة قررت “تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – لمدة أسبوعين، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 آذار/مارس 2020 ميلادية، واعتبار ذلك إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين، الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم”.









وجاء القرار وفقا للمصدر، في إطار جهود المملكة “الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد. وانطلاقا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناء على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية.