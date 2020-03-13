ما حقيقة إصابة اسطفان الدويهي بالكورونا؟

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب اسطفان الدويهي البيان التالي: “تناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة خبرا كاذبا مفاده ان “تسريبات حزبية تعلن اصابة النائب اسطفان الدويهي بفيروس الكورونا وأطراف عائلية تؤكد الخبر”.

يهمنا في المكتب الاعلامي للنائب اسطفان الدويهي تكذيب هذا الخبر جملة وتفصيلا. ويتمنى النائب الدويهي أن تمر هذه المحنة على لبنان واللبنانيين بخير، ولنصل على نية شفاء كل المصابين. ويدعو ابناء الشعب اللبناني عموما وابناء زغرتا الزاوية خصوصا، التزام توجيهات وزارة الصحة والمؤسسات ذات الصلة لما فيه خيرهم والحفاظ على سلامتهم. أبعد الله عن اللبنانيين كل مكروه”.