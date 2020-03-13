تسجيل اصابة بـ”كورونا” داخل وزارة الصحة في بيروت

سجلت اصابة بفيروس “كورونا” داخل وزارة الصحة، وفي التفاصيل ان الموظفة كلودين الهبر خضعت للفحص الذي جاءت نتيجته ايجابية.

وكانت الهبر اخبرت رئيستها مديرة الوقاية للأمراض والأوبئة بالوزارة جويس حداد انها كانت على تعاطٍ مباشر مع قرابتها الذي توفي منذ ايام بعد اصابته بالفيروس.









وفي السياق افادت المعلومات ان عملية تعقيم تجري في الطابق الثاني من وزارة الصحة وخضع كل الموظفين للفحوصات اللازمة ،فيما افادت الانباء ان الهبر موجودة في منزلها منذ اسبوع.

اما مديرة الوقاية للأمراض والأوبئة بالوزارة جويس حداد فهي تداوم في عملها كالمعتاد.