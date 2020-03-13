وزير الصحة: من الممكن إعلان حالة طوارئ مدنيّة

أعلن وزير الصحة حمد حسن أنه من الممكن إعلان حالة طوارىء مدنيّة أو صحية، وعلى المواطنين أن يتوقّعوا اليوم الإعلان عن زيادة حالات كورونا 20 حالة في لبنان.

وقال: “أدعو لتخفيف التنظير على وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمواجهة كورونا، والحديث عن أن وزارة الصحة تقوم بإخفاء عدد الحالات الحقيقي هو أمر معيب ومرفوض وغير صحيح، ومسوّق الإشاعات يجب أن يُحاسب”. وأضاف: الإجراءات في مطار بيروت موازية لإجراءات مطار شارل ديغول وجميع المطارات المتقدمة في العالم.









وأعلنت وزارة الصحة العامة في التقرير اليومي عن Covid-19 أنّه “حتى تاريخ 13 آذار 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً 77، بما فيها الحالات التي تم تشخصيها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى”.

وأشارت الوزارة إلى “تشخيص حالة من العاملين لديها في الإدراة المركزية وكانت قد التقطت العدوى من أحد أقربائها المشخصين”، مؤكدةً أنّها ” تّتبع الإجراءات اللازمة لعزلها وتحديد المخالطين خارج وداخل الوزارة وجمع العينات ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي”.