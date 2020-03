نداء عاجل من إيران إلى العالم: ساعدونا في مواجهة كورونا!

أطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، نداء عاجلا إلى دول العالم لمساعدة بلاده في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونشر ظريف تغريدة عبر حسابه على “تويتر” تحت عنوان “عاجل”، أشار فيها إلى أن الفيروس حصد أرواح 429 شخصا في إيران حتى الآن. وشدد على أن بلاده بحاجة عاجلة إلى مستلزمات وأدوات طبية لمكافحة الفيروس.

وأدرج الوزير الإيراني لائحة باحتياجات وزارة الصحة الإيرانية في هذا الإطار. وقال “الفيروس لا يُميز وعلى الإنسان أيضا ألا يُميز”.

ومن بين الاحتياجات التي تطالب بها إيران لمواجهة كورونا، 172 مليون كمامة، و100 مليون قفاز، و3 ملايين و200 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الفيروس، وألف جهاز للتنفس، حسب اللائحة التي نشرها ظريف.

URGENT

Iranian care personnel are courageously battling #COVID19 on frontlines

Their efforts are stymied by vast shortages caused by restrictions on our people's access to medicine/equipment

Most urgent needs are outlined below

Viruses don't discriminate. Nor should humankind pic.twitter.com/GpXCbsh001

— Javad Zarif (@JZarif) March 12, 2020