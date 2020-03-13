نداء عاجل من إيران إلى العالم: ساعدونا في مواجهة كورونا!

أطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، نداء عاجلا إلى دول العالم لمساعدة بلاده في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونشر ظريف تغريدة عبر حسابه على “تويتر” تحت عنوان “عاجل”، أشار فيها إلى أن الفيروس حصد أرواح 429 شخصا في إيران حتى الآن. وشدد على أن بلاده بحاجة عاجلة إلى مستلزمات وأدوات طبية لمكافحة الفيروس.









وأدرج الوزير الإيراني لائحة باحتياجات وزارة الصحة الإيرانية في هذا الإطار. وقال “الفيروس لا يُميز وعلى الإنسان أيضا ألا يُميز”.

ومن بين الاحتياجات التي تطالب بها إيران لمواجهة كورونا، 172 مليون كمامة، و100 مليون قفاز، و3 ملايين و200 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الفيروس، وألف جهاز للتنفس، حسب اللائحة التي نشرها ظريف.

URGENT Iranian care personnel are courageously battling #COVID19 on frontlines Their efforts are stymied by vast shortages caused by restrictions on our people's access to medicine/equipment Most urgent needs are outlined below Viruses don't discriminate. Nor should humankind pic.twitter.com/GpXCbsh001 — Javad Zarif (@JZarif) March 12, 2020

وفي وقت سابق اليوم، طلبت إيران من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار لمكافحة الفيروس الذي تفشى بشكل واسع في البلاد.

وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، في منشور عبر حسابه على إنستغرام، إنه بعث برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، يوضح لها أن بلاده ترغب في الاستفادة من تمويلات الصندوق المخصصة للبلدان المتضررة من كورونا”.

وكانت جورجيفا قالت، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن البلدان المتضررة من كورونا ستحصل على تمويلات سريعة لمواجهة الفيروس.

ووفق بيانات رسمية، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في إيران 429 وفاة فيما تجاوز عدد الإصابات الـ10 آلاف و75.