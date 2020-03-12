حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا في لبنان

سجل لبنان اليوم حالة وفاة ثالثة بفيروس كورونا. والمتوفي هو من أميون ويدعى الياس برجي وكان يعاني من مرض السرطان ويبلغ من العمر 79 عاماً.

وكان المريض قد دخل إلى مستشفى المعونات – جبيل في تاريخ 1 شباط بعد معاناته من مشكلة صرع، علماً أنه يعاني أيضاً من سرطان رئوي. وقد التقط العدوى من المريض القادم من مصر الذي كان متواجداً معه في الغرفة قبل نقله إلى مستشفى الحريري الجامعي. ولم تكن المستشفى تعرف في البداية أن المريض يعاني من كورونا بعد أن أكدت وزارة الصحة استحالة إصابته بالفيروس كونه ليس قادماً من بلد موبوء، قبل أن تصدر نتيجة الفحص فيما بعد إيجابي.









وأعلنت مستشفى سيدة المعونات الجامعي أنّه “عطفاً على بيانه الصادر بتاريخ 11/3/2020، والذي أشار فيه إلى الحالة الحرجة لأحد المرضى المصاب بفيروس كورونا، يؤسف مستشفى سيدة المعونات أن يعلن أن المريض المذكور قد فارق الحياة اليوم بعد معاناة طويلة مع مرض مزمن. وهو يتقدّم بأحرّ التعازي لعائلته وأنسبائه ويرفع الصلاة لراحة نفسه حيث لا كآبة ولا ألم”.