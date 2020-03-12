كورونا يصل إلى نجوم هوليوود.. إصابة توم هانكس وزوجته بالفيروس

أعلن الممثل والمخرج الأمريكي توم هانكس أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا. وكان هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما شعر هو وزوجته بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس.

خبر إصابة نجم هوليوود وزوجته ويلسون بالفيروس المستجد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى تويتر، في ظرف 3 ساعات فقط أصبح اسمه الأكثر تداولاً عالمياً عالمي بنصف مليون وسم تقريباً.









وبهذا ينضم الممثل الأمريكي وزوجته إلى قائمة المشاهير الذين أصيبوا بالفيروس المستجد، من بينهم نجم يوفنتوس الإيطالي دانييلي روغاني، ورئيس الجيش الإيطالي سالفاتوري فارينا، ومالك نادي أولومبياكوس اليوناني، إيفانغيلوس ماريناكيس، وآخرون.

في وقت سابق، أعلنت السلطات في أستراليا حظر دخول المسافرين القادمين من إيطاليا إليها، شأنها في ذلك شأن الصين وإيران، وكوريا الجنوبية، وذلك للحيلولة دون انتشار فيروس “كورونا المستجد”.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 11 مارس/آذار 2020، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم جرّاء الإصابة بالفيروس، فيما ارتفعت الإصابات إلى 116 حالة.

ولفت المسؤول الأسترالي إلى أنهم في إطار تدابير منع انتشار الفيروس، قرروا توسيع الحظر المفروض على المسافرين القادمين من الصين، وإيران، وكوريا الجنوبية، ليشمل القادمين من إيطاليا أيضاً بسبب سوء الأوضاع في الأخيرة.

وأوضح أنهم سيقومون بتخصيص صندوق بقيمة 2.4 مليار دولار لمواجهة الفيروس القاتل.

رغم كل الإجراءات الوقائية التي تتخذها دول العالم، فإن الفيروس لا زال يواصل انتشاره دون القدرة حتى الآن على اكتشاف أي علاج فعال له، وقد ظهر فيروس كورونا، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وحتى الأربعاء 11 مارس/آذار 2020، أصاب الفيروس نحو 120 ألفاً في 119 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.