الكويت “تعلق” الطيران التجاري وتمنع ارتياد المطاعم

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الأربعاء، إن السلطات ستعلق جميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد، اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر، باستثناء رحلات الشحن، وذلك في إطار إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت كونا أن رحلات الطيران القادمة من الخارج ستقتصر فقط على الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى.









وأضافت الوكالة أن السلطات أعلنت أيضا عطلة عامة في البلاد، من 12 وحتى 26 مارس، على أن يستأنف العمل في 29 مارس، باستثناء الهيئات التي تقدم خدمات حيوية.

وقالت أيضا إنه يحظر الذهاب إلى المطاعم والمقاهي، بما في ذلك تلك الموجودة في المراكز التجارية.

ونقلت كونا عن وزير الداخلية أنس الصالح قوله إن وقف الرحلات سيبدأ تطبيقه الجمعة “وسوف تصدر قواعد تنظيم لخطط إجلاء المواطنين” الكويتيين.

وتم أيضا تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ”التحذير من مخاطر التجمعات، والتوعية بالإجراءات الاحترازية اللازمة بتجنب أسباب العدوى داخل المساجد ودور العبادة بما يراعي الظروف الاستثنائية”.

وسجلت الكويت حتى الآن 72 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أغلبها حالات عادت من إيران. وقالت وزارة الصحة الكويتية إن هناك خمس حالات في العناية المركزة.