الجميل: لأن الدولة غير موجودة… علينا حماية من نحبّ وعدم نقل كورونا إليهم

رأى رئيس الكتائب سامي الجميّل ان الدولة غير موجودة إذ كان لا بد أن تتخذ تدابير اكثر صرامة من بينها تجميد الحركة في البلد لمدة اسبوعين لكنا حمينا أنفسنا.

وجه رئيس الكتائب سامي الجميّل نداء الى اللبنانيين للوقاية من فيروس كورونا وقال: واجبنا ان نحمي من حولنا، والناس الضعفاء والذين لا مناعة لديهم، لأن الخطر الأكبر يتمثل في ان ننقل العدوى لغيرنا ولو لم نكن نشعر بعوارض المرض.









ولفت الى أن هذا يحتاج الى جهد ابتداء من البيت وعلاقاتنا مع بعضنا البعض، إذ يمكننا ان ندخل الفيروس من الخارج لذلك علينا ان نغسل أيدينا فور دخولنا وان نخلع الملابس التي كنا نرتديها.

واكد أن علينا تحمّل مسؤولية جماعية موضحا ان هذا عمل الدولة لكنها غير موجودة، من هنا علينا الاتكال على أنفسنا وحماية أهلنا وكل من نحبهم.

وقال الجميّل: “كنت أتمنى ان تتخذ الدولة تدابير أكثر صرامة، مشيرا الى انهم لو اتخذوا قرارا بتجميد الحركة في البلد لمدة اسبوعين لكنا حمينا أنفسنا، متمنيا أن تمر الأزمة على خير وأضاف: “علينا ان نتحمل المسؤولية ونبني بلدنا لأنه بحاجة لنا”.

وتمنى رئيس الكتائب أن تمر الأزمة على خير، لأن علينا ان نتحمل المسؤولية ونبني بلدنا الذي يحتاج إلينا في عملية بنائه والنهوض به خارج أزمة كورونا فكيف مع فيروس كورونا فإن العملية تصبح أصعب.

الى هذا، كتب رئيس الكتائب عبر حسابه على “تويتر”: “ما رح نقدر نحدّ من عدد إصابات الكورونا الجديدة الا بعد ضبط الحركة بالبلد ووقف حركة الدخول براً بحراً وجواً من الدول الموبوءة.