تعميم جديد لوزير السياحة… وقرارات بالإقفال

بناءً على مقرّرات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، أصدر وزير السياحة رمزي المشرفيّة قراراً بإقفال المؤسسات والمرافق التالية:

1 – المرافق السياحية، والأثرية، والمغاور، ومراكز التزلج والمسابح على الأراضي اللبنانية كافة.









2 – المطاعم والمقاهي بالاضافة الى الملاهي والأندية الليلية والمراقص العامّة والحانات (pubs).

كما قرّر المشرفيّة إلغاء الحفلات والسهرات والمؤتمرات والإجتماعات على أنواعها في المؤسسات السياحية كافة.

وكلّف أجهزة الرقابة والشرطة السياحية بتنفيذ مضمون التعميم الصادر.

يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره ولغاية نهار الأربعاء 18 آذار 2020 ضمناً.