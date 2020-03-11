ما حقيقة إقفال ABC -الاشرفية؟

نفت إدارة شركة ABC في بيان، “الخبر الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اقفال مركزها التجاري في الأشرفية بسبب اغماء إحدى السيدات واحتجاز المواطنين داخل المجمع بانتظار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة”.

وأكدت الإدارة أن “السيدة المذكورة كان قد أغمي عليها فجأة مما استدعى فورا طلب مساعدة الصليب الاحمر اللبناني الذي قدم لها الاسعافات الأولية اللازمة وأكد ان سبب الاغماء يعود الى انخفاض في ضغط الدم”.









وعن “خبر إقفال أحد أبواب المجمع”، أكدت أن “هذا التدبير يعود الى سلسلة التدابير الوقائية التي تقوم بها الادارة حاليا، ومنها عمليات التعقيم التي تتم بشكل يومي ومنتظم بحسب المعايير والارشادات العالمية المتبعة”، مشددة على أن “صحة زبائنها وموظفيها هي من صلب أولوياتها ولن توفر أية وسيلة لضمان سلامتهم وسلامة روادها كافة”.