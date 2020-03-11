بعد انتقاده وزير الصحة.. إستدعاء نوفل ضو من قبل المباحث الجنائيّة!!

كشفَ منسِّق التجمُّع من أجل السيادة نوفل ضو أنه تلقّى إتصالًا، استُدعي من خلالهِ الى المباحث المركزيّة الجنائيّة، بسببِ تغريدةٍ إنتقد فيها قرار وزير الصحة حمد حسن.

ولفت ضو في تغريدةٍ عبر “تويتر” الى ان تغريدتهُ كانت تنتقد موقف وزير الصحة من إعتبارهِ “وقف الرحلات الجويّة من إيران الى لبنان قرارًا سياسيًا، في وقت كان فيروس “كورونا” ينتقل إلينا عبر الرحلات الجوية والمعابر البرية!”.









وعلق ضو قائلًا: “لن ترهبوني، ومتمسكٌ بمواقفي السياسية:حكومة تابعة لايران!”.

وتابع في تغريدة ثانية: “هذا ما نشرته عن وزير الصحة والأدوية الايرانية… أكرر الأسئلة على الرغم من استدعائي للتحقيق! والمطلوب ان يجيبني الوزير وان تجيبني الحكومة وان يجيبوا اللبنانيين لا أن يسائلوني عبر المباحث الجنائية المركزية!”