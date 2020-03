منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا “وباء عالميا”

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباء.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي “قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة). لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء”.

"We're deeply concerned, both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction"

Head of the WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesu, says "Covid-19 can be characterised as a pandemic"https://t.co/ZXRZY7ay4H pic.twitter.com/xriBdwcNnN

— BBC News (World) (@BBCWorld) March 11, 2020