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منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا “وباء عالميا”

March 11, 2020

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن المنظمة ترى أن تفشي فيروس كورونا يشكل وباء.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي “قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة). لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء”.




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