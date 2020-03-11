الضمان الاجتماعي يحدد تعرفة الفحص المخبري للكورونا والمستشفيات المعتمدة للتشخيص

اصدر المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة تتعلق بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا جاء فيها: “إستنادا إلى قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 826 المتخذ في الجلسة عدد 853 تاريخ 11/ 3/ 2020، وعطفا على المذكرة الصادرة عن وزير الصحة العامة رقم 48 بتاريخ 10 آذار 2020، يقرر الاتي:

أولا: تحدد تعرفة الفحص المخبري للكورونا بسعر /150، 000 / ل.ل. كحد أقصى.

ثانيا: تعتمد الضوابط التالية التي يتوجب على طبيب الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية التقيد بها لإجراء هذا الفحص على أن ينظم تقرير خطي بالحالة الطبية المحتمل إصابتها بالكورونا:

– حرارة مرتفعة.

– سعال حاد.

– وجع رأس مؤلم جدا.

– ضيق التنفس الحاد.









ثالثا: تعتمد المستشفيات والمختبرات التالية لإجراء فحص الكورونا:

– مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

– مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت.

– مستشفى القديس جاورجيوس.

– مستشفى رزق – الجامعة اللبنانية الأميركية.

– أي مستشفى آخر متعاقد مع الصندوق يعتمد من قبل وزارة الصحة العامة.

رابعا: يعمل بهذه المذكرة الإعلامية وتبلغ الى من يلزم”.