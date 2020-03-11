لبنان يسجل أول حالة شفاء.. وضحية ثانية لـ “كورونا” والاصابات ترتفع الى 68

أعلنت وزارة الصحة العامة عن أول حالة شفاء للمواطنة ر. ز. كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأدخلت الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتاريخ 20/2/2020، حيث تلقت العلاج، وغادرت بتاريخ اليوم بعد التأكد من شفائها التام.

وكانت وزارة الصحة العامة قد اعلنت في وقت سابق اليوم عن تسجيل ثاني وفاة بفيروس “كورونا” في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وذلك في أقل من 24 ساعة من الاولى، كاشفةً عن تسجيل 15 إصابة جديدة ليصبح العدد الاجمالي 68. وصدر عنها التقرير اليومي جاء فيه:









وتتوزع الحالات كالآتي: 37% وافدة من الخارج (مصر، المملكة المتحدة، ايران، وسويسرا)، 58% من بين المخالطين للحالات المثبتة (13 من بين المخالطين لحالة وافدة من مصر، 5 من بين المخالطين لحالة وافدة من المملكة المتحدة، 5 من بين المخالطين لحالات وافدة من ايران)، وبالاضافة الى 3 حالات قيد التقصي (6%).

وتتوزع الحالات حسب الفئات العمرية كالآتي: 11% دون العشرين، 77% من عمر 20 الى 59 سنة، و10% من عمر 60 سنة وما فوق. وسجلت حالة وفاة جديدة لمريض في العقد السادس كان مصابا بمرض مزمن.

وافادت المعلومات ان الشخص المتوفى اسمه مارون كرم عمره 55 سنة و”لم يكن يعاني من مشاكل صحية وتبين أن جهاز مناعته ضعيف جدا”، وفق مكتب وزير الصحة، ولم يكن مسافراً بل انتقلت اليه العدوى من احد تلامذته القادم من الخارج. وعلم ان أربع إصابات سجلت في سيدة المعونات وأربعا أخرى في مستشفى اوتيل ديو.

ازدياد 30%: ولفت مدير مستشفى الحريري إلى أن معدل الإصابة يزداد بنسبة 30 في المئة يومياً ودعوة عاجلة لقطاع الرعاية الصحية للمواجهة … الوقت ينفد.

مستشفى المعونات: أعلن مستشفى سيدة المعونات الجامعي الآتي:

1- بعد الإنتهاء من إجراء الفحوصات المخبرية على العاملين فيه والذين كانوا على تواصل مباشر مع أحد المرضى المصابين، تبين إصابة عشرة أشخاص من طاقمه.

2- إن جميع العاملين الذين شخّصوا بإصابتهم بالفيروس المذكور لم يظهروا أية عوارض مرتبطة وهم في صحة جيدة. وتمّ استقبالهم في قسم جهّز لهم خصّيصاً وتمّ عزله نهائياً عن المستشفى وتتم مرافقتهم ومتابعتهم من قبل فريق طبي وتمريضي خاص طوال فترة حجرهم الصحي.

3- ما زال يتواجد في المستشفى أحد المرضى الذي أصيب بفيروس كورونا وهو في حالة حرجة وتتم متابعته في إحدى غرف العزل.

وتجدر الإشارة أنه تمّ اتخاذ جميع إجراءات الوقاية والحماية اللازمة حيث جرى تحديد مسار خارجي منفصل كليّاً عن المستشفى للمرضى الذين يشتبه بإصابتهم، وتقوم الفرق المختصّة بتعقيم يومي للأماكن العامة والأقسام، وتدريب العاملين والوافدين على سبل الوقاية، وباتخاذ اجراءات وقائية عند المداخل المعتمدة.

إصابة في عمشيت: وأكد رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى تسجيل إصابة في قضاء جبيل لشخص وصل من الولايات المتحدة الاميركية.

لا إصابات في كترمايا ولا في المقاصد: من جانبه، نفى رئيس بلدية كترمايا يحي علاء الدين، “اصابة احدى بنات البلدة”. وأكدت ادارة مستشفى المقاصد أنها “لم تستقبل ولم تعالج أي حالة تعاني من عدوى الـ “كورونا”.

انطلاق قطار التجهيز والتصدي: وكان وزير الصحة حمد حسن غرّد: قطار تجهيز وتصدي المستشفيات الحكومية انطلق. كل شيء بينشرى لح ينعلن على موقع الوزارة تطبيقا لمبدأ الشفافية والمحاسبة. بس ما تنسوا كل الدول عجزت عن الحل والتوصيات نفسها قواعد الحماية: التغذية، النظافة والوقاية الشخصية والمجتمعية. وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #دير _ بالك #ما تقول ما خصني.

إقفال المطار؟ أما رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن فأوضح ألا قرار بإقفال المطار طالما الرحلات قائمة وخليّة الأزمة ستُصدر توصيات جديدة بعد اجتماعها.

تعقيم “الشباب والرياضة”: وفي سياق حملات الوقاية، عقّمت فرقة الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية كامل مبنى ومكاتب وزارة الشباب والرياضة.

الحدت: أما رئيس بلدية الحدت – سبنيه – حارة البطم جورج عون فأعلن في قرار “إقفال فورا وحتى إشعار آخر النوادي الرياضية – محلات النرجيلة – محلات وصالات ألعاب التسلية – محلات ألعاب القمار الورقية والالكترونية. أي مخالفة لمضمون هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية”.

بعلبك- الهرمل: أقفلت مكاتب المصلحة المالية الإقليمية في محافظة بعلبك الهرمل، والضمان الاجتماعي والتنظيم المدني، ومعظم الإدارات العامة، فيما سجل تناوب على الدوام في الدوائر، التزاما بدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة بالإقفال لثلاثة أيام للقيام بأعمال التعقيم، في حين فتحت المكاتب في مركز المحافظة لاستقبال المعاملات الطارئة، على أن يتم فتح المغلفات في اليوم التالي، مع التشدد في الالتزام بالإجراءات التي عممها محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر. أما “أوجيرو” فاتخذت التدابير الاحترازية، وتم تنظيم دخول المراجعين بشكل فردي منعا للازدحام. وقامت فرق من الإسعاف الصحي التابع لجمعية الرسالة الإسلامية بحملة تعقيم للدوائر الرسمية والمؤسسات العامة في الهرمل، كذلك عقم فريق من وزارة الزراعة الدوائر الرسمية في سرايا الهرمل.

وكان خضر التقى مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” حسين النمر وتم التأكيد خلال اللقاء، على “عدد من الخطوات والاجراءات بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية كافة، لا سيما وزارة الصحة والصليب الأحمر والدفاع المدني، وضرورة التقيد بمقررات غرفة إدارة الكوارث في المحافظة المتعلقة بمكافحة فيروس الكورونا”.

كسروان: وجرى تعقيم كل المكاتب والدوائر الإدارية في سرايا جونيه، بإشراف قائمقام كسروان الفتوح جوزف منصور. وكان الموظفون حضروا الى مكاتبهم وغادروها عند البدء بالتعقيم.

سرايا طرابلس: من جهته، استكمل اتحاد بلديات الفيحاء رش وتعقيم الباحات الخارجية والمكاتب لسرايا طرابلس، وذلك بتوجيهات من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا. وطالت الحملة كل الاقسام والدوائر الادارية والامنية، وساحة النور والمسارب المحيطة بها، تبعا للمعايير المعمول بها والمعتمدة دوليا، وتوقف العمل في الدوائر، وامتنع الموظفون عن استقبال مراجعات المواطنين.

عدلون: وعقدت بلدية عدلون اجتماعا في حسينية البلدة بحث في سبل الوقاية للحد من انتشار “كورونا” وخلص المجتمعون الى قرارات منها: اقفال النادي الحسيني حتى اشعار اخر، الغاء جميع الانشطة الدينية داخل المساجد اي صلاة الجماعة والاجتماعات، الزام المقاهي والاستراحات وصالات الالعاب ومقاهي الاكسبرس بتطبيق شروط السلامة الصحية لمنع نقل العدوى…

البقاع: كما عقد المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع اجتماعا طارئا بحث الوضع الصحي وتقرر “التوقف عن العمل وعدم الحضور الى المكاتب يومي الخميس والجمعة في 12 و 13 آذار الجاري”.

تعقيم بيروت: وعقمت الشوارع والمؤسسات والمحال التجارية في شارع مارون مسك في إطار خطة وضعتها البلدية، كما تم تعقيم مسجد الصفا في بيروت، اذاعة الرسالة وعدد من المكاتب والمباني والأماكن العامة.

صور: ووجه رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال تعميما الى إدارات المستشفيات العاملة في القضاء لمكافحة العدوى من فيروس “كورونا”.

مالية عكار: بدأت مالية عكار تجربة الاحتياطات والتدابير الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا (ارشادات وتعقيم لليدين وفحص حراري وغيرها) من اجل حفظ سلامة الموظفين والمكلفين. واتفق على تطبيقها فور معاودة العمل مطلع الاسبوع المقبل.

مديرية الشؤون العقارية: أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية ودائرة تملك غير اللبنانيية “الامتناع عن استقبال المراجعين وطلبات أصحاب العلاقة من تاريخ 11/3/2020 حتى إشعار آخر لتجنب انتقال مرض الكورونا وتفشيه، على أن يصار إلى استقبال كافة الطلبات وتسليمها فقط عبر بريد ليبان بوست من خلال المندوب المعتمد”.

النقل البري: وأصدرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بيانا اشار فيه الى انه “حرصا على سلامة المواطنين، الذين يستعملون المركبات العمومية من سيارات سياحية، وميني باص، واوتوبيسات وشاحنات وصهاريج وغيرها، ومن اجل الحد من انتشار فيروس “كورونا”، طلبنا من مسؤولي ومديري المواقف العمومية في جميع المحافظات والمناطق، البدء باعتماد الاجراءات المقررة والالتزام بالتعاميم الصادرة عن وزارة الصحة، لجهة الحفاظ على النظافة، واستعمال المعقمات لجميع الوافدين، والمغادرين في هذه المواقف، ذلك لحين الاجتماع المقرر مع وزير الاشغال العامة والنقل لتبيان الاجراءات الاضافية فيما يتعلق بالاليات على الطرقات”.

الكورة: أصدرت بلدية كفرعقا – الكورة بيان ذكرت فيه المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة “بعد انتشار أخبار عن وجود إصابات في بعض قرى الكورة علما بأن هناك فقط حالتين مؤكدتين حتى اللحظة”.

المنية – الضنية: وعقد في قائمقامية قضاء المنية – الضنية في بلدة سير لقاء موسع خصص للبحث في التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”. وشددت قائمقام القضاء رولا البايع على أن “على رؤساء البلديات والمخاتير إبلاغنا للتحرك في حال ظهور أي إصابة، ومراقبة حالات العزل المنزلي”، لافتة إلى أن “مراقبة الأماكن العامة والمدارس مسؤولية كل البلديات، وضرورة التنسيق مع رجال الدين للتوعية في دور العبادة”.

عمشيت: أما رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى فوجّه بلاغاً إلى أبناء البلدة اعلن فيه “إقفال البلدية أيام الاربعاء والخميس والجمعة من 11 الحالي لغاية 13 منه افساحا في المجال لاتخاذ بعض الاجراءات الوقائية. على المواطنين استخدام البريد الكتروني للبلدية أو الصفحات و التطبيقات العائدة لها على وسائل التواصل الاجتماعي كافة لتسيير بعض الامور الطارئة ونقل الشكاوى كافة”، متمنياً على “أصحاب ومستثمري الملاهي والمؤسسات السياحية الإقفال التام لغاية الأحد 15 الحالي”.

جبيل: وأعلنت بلدية جبيل أنها قررت “اقفال الحديقة العامة والمقاهي والملاهي الليلية وأماكن الاجتماع، من ألعاب تسلية وغيرها من الصالات، بالإضافة الى المطاعم والأندية الرياضية والحمامات العامة، باستثناء حمام “الشامية” والحمام قرب السوق القديم، بعد تعقيمها بالكامل وذلك حتى اشعار آخر”.

بدورها، أعلنت بلدية الفيدار – جبيل، “إقفال أبوابها أيام الأربعاء والخميس والجمعة”. وقامت بتعقيم الأماكن العامة في البلدة، المحلات التجارية، المدارس، مبنى البلدية، الكنائس والصالات.

كذلك، أقفلت الدوائر الإدارية في سرايا جبيل التزاما بدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة بالإقفال لمدة 3 أيام للقيام بأعمال التعقيم، في حين إتخذت المؤسسات العامة في القضاء تدابير إحترازية.

صيدا: وانقسم موظفو الادارات العاملة في سرايا صيدا بين الالتزام بقرار رابطة موظفي الإدارة العامةوبين مخالفته، بعد أن ترك محافظ الجنوب منصور ضو لرؤساء الوحدات الإدارية حرية اتخاذ القرار.

النبطية: وعقد اجتماع في مكتب محافظ النبطية القاضي محمود المولى بدعوة من وحدة ادارة الكوارث لدى مجلس الوزراء وبالتنسيق مع لجنة الكوارث في محافظة النبطية، للبحث في سبل الوقاية للحد من الانتشار السريع لفيروس الكورونا. وبعد ذلك جرت مناقشات بين الحضور عبرت عن الهواجس والقلق لدى البلديات، وشددت على ضرورة تفعيل عمل الجمعيات واعتماد اللامركزية الطبية في معالجة الحجر الصحي، وضرورة تأمين الامكانات المادية واللوجستية من الوزارات المعنية من لجنة الكوارث في مجلس الوزراء للوقاية من انتشار هذا الفيروس.

جبل لبنان: وأطلق محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي حملة “السلامة قبل السلام”، في إطار حملات التوعية من عدوى فيروس كورونا. وكان رأس اجتماعا لغرفة ادارة الأزمات والكوارث في جبل لبنان، لمتابعة الإشراف على التدابير المتخذة للحد من انتشار “كورونا””. وأبلغ أعضاء الغرفة أنه أصدر قرارا بتجميد عمل صالات لعب الورق ومحال الفيديو بوكر، محال ألعاب التسلية الكهربائية، ومحال التدليك spa، ملاعب الميني فوتبول المكشوفة والمغلقة، مدن الملاهي، صالات لعب الكمبيوتر gaming، إضافة الى صالات الأفراح والمناسبات المغلقة، تحت طائلة ختم كل مؤسسة مخالفة بالشمع الأحمر.