دياب: طلبت وقف جميع الرحلات الجوية والبرية الى كل من ايطاليا والصين وايران وكوريا الجنوبية

اعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ان “لبنان كان من اول الدول التي اتخذت اجراءات في موضوع فيروس كورونا، وواكبنا كل الحالات وصدرت اصوات تهاجم الحكومة خصوصا عندما أعلنا تعطيل المدارس، اتخذنا منذ البداية اجراءات صارمة في المطار واجراءات احترازية”.

وقال: “نواجه مرضا يتفشى في معظم الدول بالعالم والحكومة لم تتأخر عن اية اجراءات لحماية اللبنانية”









اضاف: “حفاظا على الصحة العامة طلبت من الادارات العامة والبلديات وضع جدول مناوبة بالحد الادنى من الموظفين، وطلبت اتخاذ جميع التدابير لمنع التجمعات العامة والخاصة، كما طلبت من ارباب العمل في القطاعات كافة اتخاذ التدابير لحماية العمل”.

وتابع: “طلبت وقف جميع الرحلات الجوية والبرية الى كل من ايطاليا والصين وايران وكوريا الجنوبية”.

واشار الى ان “لجنة المتابعة تتابع رصد كل الحالات وترفع التوصيات بناء على كل مستجد”.