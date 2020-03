ترامب: لم تظهر علي أعراض كورونا ولا أرى حاجة للخضوع للكشف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لم يخضع لاختبار للكشف عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض وأن طبيب البيت الأبيض راجع حالته الصحية.

وأضاف ترامب للصحافيين بمقر الكونغرس، عقب اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري المنتمي إليه لبحث سبل مواجهة الفيروس، “لا أشعر بداع لذلك…أشعر بأنني في حالة جيدة للغاية”.

President @realDonaldTrump urges Americans not to panic over #coronavirus.

"It will go away, just stay calm."pic.twitter.com/WISS6Noe5g

— BlazeTV (@BlazeTV) March 10, 2020