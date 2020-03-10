سلامة للصرّافين: للتقيد بحد أقصى بسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة

أعلنت نقابة الصرافين أن هيئتها الادارية اجتمعت برئاسة النقيب محمود مراد بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمقر الحاكمية حيث شارك في الاجتماع المدعي لاعام القاضي علي ابراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.

وقد شدد سلامة على ضرورة تطبيق التعميم الجديد الذي يطالب لاصرافين بالتقيد بحد أقصى بسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، وألا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف وأّلا تخرج الهوامش المعتمدة بين البيع والشراء عن العادات المألوفة وبشرط عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكل أنواعها بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين تحت طائلة تعرض الصرافين للشطب من لائحة مؤسسات الصيرفة.









من جھته، شدّد القاضي علي ابراهيم على ضرورة معالجة موضوع الصرافين غير المرخص لهم معلنا عن سلسلة إجراءات للجمهم إفساحا بالمجال أمام مهنة الصيرفة الشرعية لضمان استمرارية تطبيق التعميم والحفاظ على الأمن الإجتماعي المتوخى منه.

وأجمع الحاضرون على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لتطبيق التعميم.