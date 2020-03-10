المجلس الإسلامي الشيعي أعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعات في المساجد

أصدر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان البيان الآتي: “لأن حفظ النفس من حفظ الدين، ولأن حفظ الأوطان بحفظ ناسها وأهلها، ولأن مخاطر فيروس كورونا بلغت حدا، يهدد فيه ناسنا ومجتمعنا، ولأن إمكانية انتقاله سهلة جدا حال الازدحام، ودرءا للمخاطر ومنعا للضرر وحماية لناسنا ومجتمعنا وتنفيذا لأمر الله تعالى بحماية النفوس وحؤولا دون الأسباب الموجبة لنقل هذا الفيروس الذي يهدد الصحة العامة، نعلن تعليق صلاة الجمعة والجماعات في المساجد موقتا، تأكيدا منا لأمر الله بحماية النفوس الكريمة على الله تعالى”.







